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Глава 4. Работа и мощность. Энергия
Итоги главы: Работа и мощность. Энергия
Самое главное
Проверь себя
1. Механическая работа совершается:
A. если на тело действует сила и оно движется
2. Механическую работу вычисляют по формуле:
3. Мощность — это:
A. отношение работы ко времени, за которое она была совершена
4. За единицу мощности в СИ принят:
A. ватт (Вт)
5. Плечо силы — это:
А. кратчайшее расстояние между точкой опоры и линией действия силы
6. Условие равновесия рычага:
7. Момент силы вычисляют по формуле:
A. отношение полезной работы к полной
Выполните задания, предложенные в электронном приложении.
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