Глава 4. Работа и мощность. Энергия Итоги главы: Работа и мощность. Энергия Самое главное Механическая работа совершается в том случае, когда тело движется под действием силы: Мощность характеризует способность различных тел совершать определённую работу за некоторый промежуток времени: Рычаг — это простой механизм, представляющий собой твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной оси. Рычаг будет находиться в равновесии, если Для того чтобы узнать эффективность работы механизма, вводят КПД: Проверь себя 1. Механическая работа совершается: A. если на тело действует сила и оно движется

Б. если сила тяжести равна весу тела

B. всегда, когда тело движется 2. Механическую работу вычисляют по формуле: 3. Мощность — это: A. отношение работы ко времени, за которое она была совершена

Б. работа, которую совершает тело

B. сила, с которой совершается работа 4. За единицу мощности в СИ принят: A. ватт (Вт)

Б. джоуль (Дж)

B. ньютон (Н) 5. Плечо силы — это: А. кратчайшее расстояние между точкой опоры и линией действия силы

Б. расстояние до точки приложения силы 6. Условие равновесия рычага: 7. Момент силы вычисляют по формуле: 8. КПД — это: A. отношение полезной работы к полной

Б. равенство полезной работы и полной

B. когда полная работа меньше полезной Выполните задания, предложенные в электронном приложении.